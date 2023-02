Anreise: Mit Auto oder Zug von Heidelberg nach Travemünde. Von dort aus bietet sich eine bequeme und entschleunigende Übernachtüberfahrt mit der Finnline-Fähre nach Malmö an. Bis an den Bolmen-See sind es dann noch einmal 200 km, an den Himlean (Varberg) von dort aus gut 100 km.

Übernachten: Tiraholm Fisk Hotel, direkt am Bolmen-See gelegen, ÜF im DZ kosten hier ab 87 Euro/Person. – Destination Apelviken, direkt am Meer und ca. 3 km vom Zentrum von Varberg entfernt, ein Appartementhäuschen für bis zu vier Personen kostet hier ab 95 Euro/Nacht.

Essen & Trinken: Am Bolmensee: Tiraholm Fisk Restaurant: Fangfrischer Fisch aus eigener Zucht. Bei Varberg/Apelviken: Brittas Strandbar: 2015 von Roxy und André übernommen und seither stetig weiterentwickelt. Keiner geht hier rein oder raus, ohne das Smartphone zu zücken und sich mit oder einfach nur die Location selbst bildlich festzuhalten.

Ausflugstipps: Vom Bolmen-See aus: Der Abenteuerpark Kungsbygget ist zwar knapp 70 km von Tiraholm entfernt. Ein Besuch dort lohnt sich aber auf jeden Fall, allein wegen der beiden knapp bzw. gut 700 Meter langen Ziplines – und der abenteuerlichen Bergfahrt im Militärlaster zuvor. Weitere Infos: www.kungsbyggett.de. – Von Apelviken aus empfiehlt sich eine Besichtigung der Grimeton-Radiostation: Das Unesco-Weltkulturerbe bietet eine beeindruckende Zeitreise bis zu den Anfängen der Fern-Kommunikation – und zudem einen anspruchsvollen Exitroom im Originalbunker.

Allgemeine Infos: www.visitsweden.de/entdecke-die-originale