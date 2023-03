Reiseziel: Orlando liegt ziemlich genau in der Mitte Floridas. Tampa, St. Petersburg und Clearwater an der Golfküste sind rund 120 Kilometer entfernt, die Space Coast und Cape Canaveral rund 80 Kilometer. In Orlando gibt es zwölf große Themenparks und zahlreiche kleinere Parks in den umliegenden Ortschaften.

Klima: In Orlando ist es das ganze Jahr über warm, im Sommer können die Temperaturen auf 40 Grad steigen. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch.

Anreise: Lufthansa und United Airlines fliegen direkt von Deutschland aus nach Orlando. Andere Airlines bringen Passagiere mit einem Zwischenstopp an der US-Ostküste nach Orlando.

Einreise: Deutsche Urlauber und Urlauberinnen benötigen einen gültigen Reisepass und müssen sich im Internet eine Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Weiterhin muss in aller Regel eine vollständige Covid-19-Impfung nachgewiesen werden. (Stand: 02. März 2023)

Übernachtung: In Orlando gibt es rund 500 Hotels in verschiedenen Preisklassen. Wer nur bestimmte Themenparks oder Viertel besuchen möchte, sollte sich dort nach einer Unterkunft umschauen – ob auf dem Parkgelände oder im Umfeld, es gibt viele Übernachtungsmöglichkeiten.

Informationen: www.visitflorida.com/de/