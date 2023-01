> Für langjährige aktive Zeit im OCV ehrte LWK-Vizepräsidentin Ute Schwarz zahlreiche Mitglieder. Die Verdienstmedaille 2021/22 erhielten Thomas Block, Janina Gehrig und Sarah Werner, die Verdienstmedaille 2022/23 Anett Janosik, Helge Binder, Michael Maisch und Enrico Franke, und den Silbernen Gardeorden 2021/22 bekamen Celina Boras, Joline Brettel, Selina Fernandez-Huber, Melissa Loskan, Emma Söhner, Dora Janosik sowie Lene Kuhnle. Der Silberne Gardeorden 2022/23 ging an Thalia Elsasser, Michelle Rehm, Greta Reitenbach, der Goldene Gardeorden 2021/22 an Steffi Guthörle, und den Damenorden 2022/23 erhielten Sina Kipp und Vanessa Klenk. Das Großkreuz 2021/22 bekamen Volker Haffelder, Uschi Laule und Carmen Veit, das Großkreuz 2022/23 Ingmar Schiedel, das Verdienstkreuz am Bande 2021/22 Melanie Scholz, das Verdienstkreuz am Bande 2022/23 Romina Werner. (gab)