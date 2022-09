> Der Mindestpersonalschlüssel und die Gruppengrößen gelten als wichtige Qualitätsmerkmale in der Kinderbetreuung. In Baden-Württemberg sind sie für verschiedene Kita-Formen, Gruppen und Altersklassen fest vorgegeben. Insgesamt ist der Personalschlüssel im Südwesten besser als im westdeutschen Durchschnitt. In den neuen Bundesländern sind die Standards deutlich niedriger.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung war 2020 in baden-württembergischen Krippengruppen eine Fachkraft für 3 (westdeutscher Schnitt: 3,5) ganztags betreute Kinder zuständig. In altersübergreifenden Gruppen sei eine Fachkraft für 5,1 (6,1) Kinder zuständig.

Das frühkindliche Betreuungssystem ist in den vergangenen zehn Jahren erheblich gewachsen. Die Zahl des pädagogischen Personals in Kitas im Land stieg laut der Studie zwischen 2011 und 2020 um 73 Prozent auf 96.387 Tätige.