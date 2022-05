Informationen:

Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg nach Spittal; ca. 8 Stunden mit Umstieg in Mannheim bzw. Stuttgart und München; von dort mit dem Taxi oder Abholung durchs Hotel, ca. 20 min; mit dem Auto von Heidelberg nach Millstatt, 530 km in ca. 7 Stunden.

Unterkunft: Das Villa Postillion ist ein geschmackvoll eingerichtetes Hotel direkt am See gelegen. 34 Zimmer mit Eichenparkett und klarem Design. SPA-Bereich mit Kräutersauna, Dampfbad, etc. Der Hit: die finnische Seesauna direkt am Wasser.DZ mit Frühstück ab 214 Euro, (ohne Balkon DZ ab 160 Euro), www.villa-postillion.at. Das Familienhotel Post richtet sich vor allem an Familien mit Kindern richtet, etwa 200m vom See entfernt, die Gäste können den Badestrand der Villa Postillion benutzen. Bauernhofbesuche oder erste Angelerlebnisse für den Nachwuchs, DZ mit Frühstück ab 126 Euro, https://www.familienhotelpost.com