Das Vorhaben der Beseitigung der Bahnübergänge in der Schatthäuser Straße und in der Oberhofstraße befindet sich aktuell noch im Status der Vorplanung. Nach Festlegung der Variante, die umgesetzt werden soll, lautet das Ziel, noch im Jahr 2023 in die Entwurfsplanung zu gehen. 2024 möchte man so weit sein, dass das Genehmigungsverfahren gestartet werden kann. Für dieses ist ein Zeitraum von zweieinhalb bis drei Jahren eingeplant. Mitte/Ende 2026 könnte man diesem Plan folgend soweit sein, dass es grünes Licht in Form eines Baurechts für die Umsetzung des Großprojekts gibt. Im Jahr 2027 würden dann die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen erfolgen, um die Jahreswende 2027/2028 der Baubeginn. Bei einer angenommenen Bauzeit von drei Jahren wären eine Fertigstellung und die darauf folgende Inbetriebnahme im Jahr 2031 realistisch. lew