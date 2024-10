krs-ngd-schulsozialarbeit-higru

> Etwa 180 Schulsozialarbeiter sind Vanessa Obländer zufolge im Rhein-Neckar-Kreis tätig. 24 davon stellt die in Neckargemünd ansässige SRH. Die Schulsozialarbeiter sind allesamt staatlich anerkannte Sozialpädagogen. Sie sind aktuell in Neckargemünd mit seinen Stadtteilen Dilsberg und Waldhilsbach, Wiesenbach, Eschelbronn, Lobbach, Bammental, Meckesheim, Neidenstein, Epfenbach, Reichartshausen, Hemstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Zuzenhausen und St. Leon-Rot im Einsatz. "Das Feld ist enorm gewachsen", sagt Obländer. "Der Kraichgau war immer etwas unterversorgt. In den vergangenen Jahren habe ihr Team sich verdoppelt – und die Tendenz geht zu weiterem Bedarf. lesa