> Glasfaser ist eine aus Glas bestehende lange dünne Faser. Diese dient unter anderem als Lichtwellenleiter zur Datenübertragung, die wesentlich schneller möglich ist als über die vorhandenen Kupferkabelnetze. Beim Aufbau von Glasfasernetzen unterscheidet man im Wesentlichen zwischen zwei Varianten:

> FTTH steht für "Fibre to the home", also "Glasfaser bis ins Haus". Dabei werden die Lichtwellenleiter ins Gebäude verlegt.

> FTTC ist die Abkürzung für "Fibre to the curb", also "Glasfaser bis zum Bordstein". Darunter ist das Verlegen von Glasfaserkabeln bis zum Verteilerkasten bezeichnet. Von dort aus geht es mit den langsameren Kupferkabeln in die Häuser. cm