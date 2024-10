krs-c-Spech-SEL-Bohrung-Hint

> Der etwa 62 Kilometer lange SEL-Abschnitt Mannheim-Hüffenhardt führt durch die Region Heidelberg, wo es in den vergangenen Jahren bekanntlich mehrere Einwände insbesondere von Landwirten und Winzern gegen den ursprünglich geplanten Verlauf gab. Nach einigen Anpassungen scheinen nun aber alle Anrainer zufrieden – und die Vorbereitungen für den Bau laufen auf Hochtouren. Der erste, rund 15 Kilometer lange Teil dieses Abschnitts von Mannheim-Straßenheim über Heddesheim, Ladenburg, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen bis nach Heidelberg-Grenzhof soll laut Betreiber terranets bis 2027 gebaut werden; der etwa dreimal so lange zweite Teil des Abschnitts über Leimen, Wiesloch, Meckesheim und Spechbach bis nach Hüffenhardt könnte demnach schon 2026 abgeschlossen sein. Terranets bezeichnet die SEL als "größtes Projekt der Unternehmensgeschichte", das die Versorgung moderner Gaskraftwerke und den Ausstieg aus der Kohleverstromung ermöglichen und "als erste Wasserstoff-Pipeline mit Anbindung an europäische Transportrouten" fungieren soll. luw