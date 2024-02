krs-c-Reg-Corona-Abwasser-Extra

> Für die Kläranlage in Heidelberg ließ sich von August bis Dezember 2023 ein Anstieg an SARS-CoV-2-Biomarkern im Abwasser beobachten, wie Landratsamtssprecher Ralph Adameit auf RNZ-Anfrage erklärt: "Die Biomarker waren über den Sommer 2023 erstmalig im Pandemieverlauf auf ein Hintergrundniveau abgesunken." Dieser spätsommerliche Anstieg erreichte Mitte Oktober einen vorläufigen Höhepunkt, fiel Ende Oktober wieder leicht ab und bewegte sich den November über auf einem konstanten, relativ hohen Niveau. Mit dem relativ nasskalten Wetter Anfang Dezember wurde wieder ein deutlicher Anstieg verzeichnet. "Insgesamt ist der Nachweis an SARS-CoV-2-Biomarkern vergleichbar mit den festgestellten Werten vom vorherigen Winter 2022/2023", so Adameit. Und weiter: "Unser Gesundheitsamt geht davon aus, dass sich durch das SARS-CoV-2-Abwassermonitoring die Erregerbelastung in der Bevölkerung allgemein sehr gut abbilden lässt." luw