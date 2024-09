krs-Dos-Windkraft-Position-Ökostromer-Hintergrund

> Ein Windpark am Weißen Stein ist seit Sommer 2023 verstärkt in den Fokus gerückt. Der Regionalverband Rhein-Neckar hatte zuvor in der Metropolregion Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen, darunter eine Fläche am Weißen Stein. Die Gemeinderäte von Dossenheim und Schriesheim beschlossen, Kriterien für einen gemeinsamen Windpark festzulegen, erneuerten dieses Bekenntnis im April und gründeten eine Dialoggruppe, moderiert vom "Forum Energiedialog". Drei von sieben geplanten Sitzungen fanden bereits statt – hier wurde unter anderem eine artenschutzrechtliche Prüfung für den Weißen Stein vereinbart. Für Ende September sollen die wichtigsten Interessengruppen – etwa Naturschutzverbände oder Bürgerinitiativen für oder gegen Windkraft – angehört werden. Im Januar folgt ein Abschlussbericht, auf dessen Basis die Gemeinderäte im Frühjahr entscheiden, ob ein Genehmigungsverfahren für Windräder startet – oder eben nicht.

> Die Ökostromer Dossenheim sind eine im Juli 2020 entstandene überparteiliche Initiative aus Bürgern. Sie hat zum Ziel, die Energiewende sowie lokales demokratisches Bürgerengagement für ein nachhaltiges Dossenheim zu fördern. Dafür beteiligt sie sich an der Klimawerkstatt, berät und informiert Bürger zu Photovoltaikanlagen, Balkonmodulen und in einem Energieforum nun auch zu den Themen Wärmepumpe und E-Mobilität. Ihre Vision ist ein klimaneutrales Dossenheim bis 2035. bmi