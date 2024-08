krs-Bam-GR-Kriminalitätsstatistik-Hintergrund

> Das Polizeirevier Neckargemünd umfasst elf Kommunen: Bammental, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach, Neckargemünd, Mauer, Meckesheim, Schönau, Spechbach, Wiesenbach und Wilhelmsfeld. Es gehört mit 150 Quadratkilometern zu den größten der 17 Reviere im Polizeipräsidium Mannheim, hat mit rund 50.000 Einwohnern die zweitwenigsten Bürger. Das Revier hat eine Ausdehnung von 24 Kilometern in Nord-Süd, 13 Kilometern in Ost-West und wird seit August 2023 von Wolfgang Metzger geleitet.

> Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst alle von der Polizei bearbeiteten Straftaten – vollendete wie jene, die beim strafrechtlich relevanten Versuch bleiben. Sie stellt nicht das Gesamtbild aller tatsächlichen Straftaten dar. In ihr finden sich absolute Zahlen der erfassten Straftaten und Tatverdächtigen sowie ihre Häufigkeit in Bezug etwa zur Einwohnerzahl, Alter, Geschlecht oder Nationalität, nicht aber wie von Experten gefordert zur sozialen Lebenslage und wirtschaftlichen Faktoren. Nicht in der PKS enthalten sind etwa Ordnungswidrigkeiten, Staatsschutz-,Verkehrs-, Finanz- und Steuerdelikte. Ausländische Tatverdächtige können auch nicht in Deutschland lebende Touristen, Pendler oder Geflüchtete sein; ihre Zahl wird dennoch häufig zur ausländischen Wohnbevölkerung ins Verhältnis gesetzt. Auch ob Tatverdächtige am Ende verurteilt werden oder nicht, findet in der Statistik keinen Eingang – ebenso wie das "Dunkelfeld": Straftaten, die nicht entdeckt oder angezeigt werden. Kontrollintensität, Polizeipräsenz und Anzeigeverhalten werden ebenso nicht abgebildet. "Für mich ist die PKS mehr ein Arbeitsnachweis der Polizei", sagt Neckargemünds Revierleiter Wolfgang Metzger. "Mit ihr können wir über Jahre hinweg gewisse Tätigkeitsfelder vergleichen – nicht mehr und weniger." Viele Straftaten liefen weiter im Dunkelfeld ab. Ein am ehesten realistisches Abbild erhalte man bei den besonders schweren Rohheitsdelikten. bmi