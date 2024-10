krs-Bam-ETS-Gromer-Schulleiter-zur person

> Ralph Gromer ist zum September mit Beginn des laufenden Schuljahres zum Leiter der Bammentaler Elsenztalschule geworden. Der 51-Jährige ist in Friedrichshafen am Bodensee geboren und groß geworden, für sein Lehramtsstudium nach Heidelberg gezogen und hier geblieben. Er ist seit 2006 Lehrer an der Elsenztalschule, schnell ins erweiterte Schulleitungsteam gekommen und 2017 dann Konrektor geworden. Nach der Ära von Peter Fanta führte Gromer die Gemeinschaftsschule zwei Jahre lang kommissarisch, ehe er 2019 mit dem Amtsantritt von Sascha Lieneweg wieder ins zweite Glied rückte. Nachdem Schulleiter Lieneweg die Elsenztalschule im Sommer 2023 verlassen hatte, übernahm Gromer erneut interimsmäßig für ein Schuljahr die Schulleitung – und ist nun seit August auch vom staatlichen Schulamt Mannheim zum Rektor der Gemeinschaftsschule ernannt worden. bmi