Powder Triangle: Wer mehr als zwei Wochen Zeit hat für Kanadas schönste Skigebiete, der kann den Powder-Highway ausweiten zum Powder Triangle, dem legendären Tiefschnee-Dreieck der Rocky Mountains. Die Oberseite des auf der Spitze stehenden Dreiecks bildet dabei der Trans-Canada-Highway, an dem sich auch noch Skigebiete wie Mount Norquay und Sun Peaks entdecken lassen. Wer das ganze Dreieck abfahren will, fügt noch Silver Star, Big White, Red Mountain, Ferney, Kimberley und Panorama hinzu.

Pistenmarkierung: In den Alpen kennt man blau (leicht), rot (mittel) und schwarz (schwer) markierte Pisten. In Kanada (und den USA) werden Abfahrten dagegen grün, blau, schwarz und doppelt schwarz ausgezeichnet. Grün entspricht dabei dem Europa-Blau, das kanadische Blau ist oft schon steiler als das europäische Rot (offiziell bis 40 Prozent Neigung). Schwarz steht in der Regel für ungewalztes Gelände. Und die berüchtigten Double Black Diamonds sind extreme Scharten und Rinnen, die ein Normalskifahrer nicht mal für befahrbar hielte. Alle Skigebiete bieten zweistündige geführte Orientierungstouren.

Kosten: Für eine zehntägige Reise mit acht Skitagen, Skipässen, Hotels mit Frühstück und Mietwagen inkl. Flug ab Deutschland muss man mit 3500 Euro pro Person rechnen. Skipässe werden besser vorab gebucht.