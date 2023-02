Verlauf: Tui Cruises bietet verschiedene Routen in Südostasien an. Die beschriebene Reise mit der "Mein Schiff 5" führte in 14 Tagen von Singapur über Port Klang bei Kuala Lumpur, Penang und Langkawi (alle in Malaysia) nach Phu My bei Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam), Ko Samui und Laem Chabang bei Bangkok (Thailand) zurück nach Singapur.

Anreise: Nach Singapur fliegen etwa Lufthansa und Singapore Airlines direkt von München und Frankfurt/Main.

Corona: Für Kreuzfahrten ab/bis Singapur sowie Hongkong gilt bei Tui Cruises weiterhin eine Test- und Impfpflicht. Alle Passagiere ab vier Jahren müssen demnach einen negativen Corona-Test vorweisen, alle ab zwölf Jahren außerdem einen Covid-19-Impfnachweis erbringen.