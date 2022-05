Anreise: Per Flugzeug nach Dublin, von dort per Mietwagen in einer guten Stunde nach Newcastle.

Unterkunft: Feudal ist das Slieve Donard Resort & Spa in Newcastle, das neben einem sehr guten Restaurant auch Tennisplätze, Spa und Schwimm- bad besitzt. Der zum Haus gehörige Pub "The Percy French" bietet hervorragende Küche und hat als Eingangstür eine "Door of Thrones". Zehn dieser