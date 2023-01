INFORMATIONEN

Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa nonstop, mit Latam Airlines (www.latam.com), Iberia (www.iberia.com), oder Air Europa (www.aireuropa.com) über Madrid nach Buenos Aires. Von dort fliegen Aerolineas Argentinas und Jetsmart direkt den Flughafen Corrientes an. Mit dem Auto sind es von dort mindestens zwei Stunden zum Esteros del Iberá-Nationalpark. Zur Erkundung empfiehlt sich ein Mietwagen.

Unterkunft: Die Estancia Rincón del Socorro war eine ehemalige Viehfarm und wurde zu einer luxuriösen Lodge mit sorgsam eingerichteten Zimmern restauriert, rincondelsocorro.com.ar/. Die Estancia Iberá unweit des Städtchens Colonia Carlos Pellegrini bietet preiswerte Zimmer und Ausflüge für Touristen an, estanciaibera.com

Reiseveranstalter: Der südafrikanische Safari-Veranstalter andbeyond hat die Esteros del Iberá in seinem Programm und bietet mit seinen "Impact Journeys” Expeditionen zum Wiederansiedlungsprojekt in Iberá und weiteren Naturschutzprojekten in Chile an. Touristen können dabei Forscher begleiten, Jaguare und Pumas beobachten und übernachten in exklusiven Unterkünften.

andbeyond.com

Weitere Infos: www.rewildingargentina.org,

www.argentina.travel