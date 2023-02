Hohe Tauern

Info:

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Matrei in etwas mehr als sechs Stunden. Vignette für Österreich nicht vergessen.

Anreise mit der Bahn mit mehrmaligem Umstieg in: München - Wörgl - Kitzbühel. Ab Kitzbühel weiter mit dem Bus nach Matrei, insgesamt etwas mehr als sieben Stunden.

Unterkunft: Hotel Taurerwirt, das Hotel hat eine schöne Lage am Eingang zum Nationalpark, ein idealer Ausgangspunkt für Schneeschuh-Wanderungen. DZ inkl. Halbpension pro Person ab 112 Euro. (www.taurerwirt.at). Wer einen größeren Ort mit Geschäften vorzieht, könnte das Naturhotel Outside mitten in Matrei gelegen wählen: DZ inkl. Halbpension pro Person ab 132 Euro. (www.hotel-outside.com). Beide Hotels sind Partnerbetriebe des Nationalparks mit guter, regionaler Küche und Wellnessbereich.