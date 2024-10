> Politisches Abendgespräch: Am Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr spricht der Volkswirtschaftler Georg Cramer mit Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen über wachsende soziale Ungerechtigkeit und mögliche Lösungen. Veranstaltungsort ist die Chapel, Rheinstraße 12/4.

> Aktionstag: Das Herzstück der Aktionswoche am Samstag, 12. Oktober, ab 9.30 Uhr. Zuerst wird gemeinsam gefrühstückt, später tritt ein Chor auf, Kommunalpolitiker diskutieren mit den Besuchern, außerdem stehen ein Vortrag und ein Film auf dem Programm. Vormittags gibt es zudem eine Kinderbetreuung. Veranstaltungsort ist die Chapel, Rheinstraße 12/4.

> Vertragscheck: Die Teilnehmer gehen zusammen Handy- und Internetverträge durch und schauen, ob diese zu teuer sind und was Alternativen sind. Die Veranstaltung ist am Montag, 14. Oktober, 14 Uhr im Seniorenzentrum Pfaffengrund, Storchenweg 2.

> Theaterbesuch: Gemeinsam gehen die Teilnehmer am Montag, 14. Oktober, 18.45 Uhr in das Stück "Der Trafikant" im Heidelberger Theater. Hierfür Anmeldung per E-Mail an jana.gmelin@heidelberg.de

> Miete und Sozialleistungen: Rechtsanwältin Sigrid Schwab spricht in der Volkshochschule, Bergheimer Straße 76, am Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, über Sozialhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Wohnungsmiete.

> Kino: Die französische Tragikomödie "Im Taxi mit Madeleine" wird am Donnerstag, 17. Oktober, um 17 Uhr im Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund, Alexander-Mitscherlich-Platz 1 gezeigt.

Info: Das gesamte Programm online unter www.das-heidelberger-buendnis.de.