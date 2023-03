hintergrund westen

> Stumm- und Tonfilm zugleich: 1930 wurde der Remarque-Roman "Im Westen nichts Neues" erstmals verfilmt – nicht in Deutschland, sondern in Hollywood. Die Regie führte Lewis Milestone, als Hauptdarsteller wurden Lew Ayres und Louis Wolheim engagiert. Produzent war Carl Laemmle, der aus Oberschwaben stammende Gründer der Universal-Studios. Bis 1930 wurde die Romanvorlage in zwölf Sprachen übersetzt und weltweit 3,5 Millionen Mal verkauft. Das beeindruckte Laemmle so sehr, dass er Remarque die Filmrechte nach kurzen Verhandlungen abkaufte. Den Marktbedingungen der damaligen Zeit folgend, gab es zwei Fassungen: einen Stumm- und einen Tonfilm.

> In zwei Kategorien ausgezeichnet: Vielleicht ist es ein gutes Omen für die Netflix-Neuverfilmung, dass schon die erste Filmfassung von 1930 mit zwei Oscars geehrt wurde: in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie", zwei weitere Nominierungen gab es fürs Drehbuch und für die Kamera. Kommerziell war "Im Westen nichts Neues" äußerst erfolgreich, in einigen Kinos lief der Film länger als ein halbes Jahr. Außerdem erschienen euphorische Kritiken. Die deutsche Synchronfassung war ebenfalls erfolgreich, obwohl sie stark gekürzt worden war.

> Von den Nazis verboten: Schon in den frühen 30er Jahren agitierten die Nationalsozialisten gegen die Remarque-Verfilmung, nicht zuletzt wegen der Beteiligung jüdischer Künstler. Es kam zu Krawallen, die vor den Kinos inszeniert worden waren. 1933 wurde der Film verboten, die Romanvorlage landete auf den Scheiterhaufen der Bücherverbrennungen.

> Hans Beller drehte 1984 den Dokumentarfilm "Geschundenes Zelluloid" über die Entstehungs- und Zensurgeschichte des Films. (voe)