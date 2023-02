Hintergrund - Weinheimer Mittagstisch

> Das Angebot: Der Weinheimer Mittagstisch bietet bis zum 1. April an wöchentlich wechselnden Orten jeweils von Montag bis Samstag ab 12 Uhr ein kostenloses warmes Essen und Gelegenheit zum Beisammensein an.

> Der Turnus: In dieser Woche sind die Gemeinden St. Laurentius und Herz Jesu (Rote Turmstraße 1) Gastgeber. Es folgen vom 6. bis 11. März die evangelische Johannisgemeinde und die evangelische Gemeinde an der Peterskirche (Hauptstraße 127). Die dritte Woche sieht vom 13. bis 18. März die katholische Gemeinde St. Marien im Forlenweg 5 als Ausrichter. Als Gastgeber fungiert an gleicher Stelle vom 20. bis 25. März die evangelische Gemeinde in der Weststadt, deren eigener Saal abgerissen wurde und neu gebaut wird. Die evangelische Freikirchliche Gemeinde beschließt den Mittagstisch vom 27. März bis 1. April in der Waidallee 2.

> Spendenkonto: Evangelische Bank eG, IBAN DE 93 5206 0410 0005 0206 03; Kennwort "Weinheimer Mittagstisch". Auf Wunsch wird eine Quittung ausgestellt (Adresse angeben). keke