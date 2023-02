Hintergrund Ukraine Holzskulptur

> Raimund Stephan wurde 1951 in Sindelfingen geboren. Schon als Fünfjährigen zog es ihn zur Hobelbank des Großvaters, der Zimmermann war. Die Hobelbank besitzt er noch heute. Sie fand ihren Platz in einer Bammentaler Schreinerwerkstatt, die ihn kollegial aufnahm. In seiner Jugendzeit absolvierte Stephan Handwerkslehre und Schreinerpraktikum in Baden-Baden. Danach schloss er das Studium an der Hochschule für Gestaltung in Basel ab sowie ein Sprachstudium an der Sorbonne in Paris. 25 Jahre lang lebte er im Ausland, war tätig als Zeichner, Designer und Architekt in München, Paris und Luxemburg. Ab 2003 entstanden sporadisch Skulpturen, was sich seit 2013 zunehmend intensivierte. Skulpturen und Holzobjekte bearbeitet er auch mit Axt und Säge. nah