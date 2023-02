Hintergrund U-Boot Sinsheim Technik-Museum

> Das U-Boot U 17 war seit 1973 im Einsatz und wurde am 14. Dezember 2010 in Eckernförde ausgemustert. Es war hauptsächlich in der Nord- und Ostsee, später auch im Mittelmeer im Einsatz. Gemeinsam mit U 26 war es das erste deutsche U-Boot, das nach dem Zweiten Weltkrieg den Atlantik überquerte und im Hafen des US-amerikanischen Baltimore einlief. Die Boote vom Typ 206 haben, so lange wie kein anderes U-Boot zuvor, fast 40 Dienstjahre in der deutschen Marine gedient. Die aus ehemaligen Besatzungsmitgliedern bestehende "U-Boot-Kameradschaft U 17" wird sich später um den Erhalt des U-Boots als Exponat kümmern. (rnz)