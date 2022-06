> Der Bafög-Höchstsatz für Studierende liegt aktuell bei 861 Euro, darin inbegriffen ist ein Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag von 109 Euro. Der Gesetzgeber hat Beträge festgelegt, die Studierende typischerweise für ihren Lebensunterhalt benötigen. Diese Beträge werden Bedarfssätze genannt.

> Der Bafög-Bedarfssatz wird nicht anhand der Kosten errechnet, die bei den Antragstellenden tatsächlich anfallen, da es nicht möglich ist, ihn für alle Antragssteller individuell zu ermitteln. Stattdessen gibt es pauschal festgelegte Beträge, die den durchschnittlichen Bedarf an Geld für Lebenshaltungskosten wie Essen und Kleidung, aber auch für Ausbildungskosten wie Lehrbücher und Fahrtkosten abdecken.

> Für die Berechnung des Bedarfssatzes spielen das eigene anzurechnende Einkommen und Vermögen sowie das anzurechnende Einkommen von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern beziehungsweise der Eltern eine Rolle. Das Bafög hilft also erst dann weiter, wenn eigenes Einkommen und Vermögen sowie die finanzielle Unterstützung der Familie nicht zur Finanzierung der Ausbildung ausreichen.

> Das 27. Bafög-Änderungsgesetz soll am 24. Juni 2022 im Bundestag beschlossen werden. Ab dem Wintersemester 22/23 sollen somit die Freibeträge auf das Elterneinkommen um 20 Prozent steigen, die Bedarfssätze für Studierende um fünf Prozent. Dazu kommt die Erhöhung des Vermögensfreibetrags auf 45.000 Euro.

> Die Preise in den Mensen der Universität Heidelberg, die vom Studierendenwerk betrieben werden, wurden ab dem 1. April angepasst. Die Buffetpreise stiegen von 0,84 auf 0,92 Cent pro 100 Gramm (für Studierende) – also um fast zehn Prozent erhöht. Auch die Preise für Unimitarbeiter, Gäste sowie Schüler wurden erhöht. Prozentual sind von dieser Preisanpassung die Studierenden am geringsten betroffen, wie eine Sprecherin des Studierendenwerks mitteilt. Der Preis für das Tellergericht ist dagegen gleich geblieben – er liegt nach wie vor bei 2,50 Euro für Studierende. Allerdings gibt es jeden Tag nur ein Tellergericht – die Studierenden haben also keine Auswahl.

> Das Studierendenwerk teilt auf Anfrage mit, dass man sich leider gezwungen gesehen habe, nach einer langen Phase ohne Preiserhöhungen Anpassungen der Buffetpreisgestaltung vorzunehmen – zum ersten Mal in sechs Jahren.

Der Grund dafür waren neben den ausgebliebenen Preiserhöhungen der Vergangenheit insbesondere die in den letzten Jahren stark gestiegenen Lohn- und Gehaltskosten, die aktuell gestiegenen Rohstoffpreise, die sich auf den Einkauf auswirken, und die gestiegenen Energiepreise. Die Preisanpassungen seien daher unvermeidbar gewesen, so eine Sprecherin des Studierendenwerks.