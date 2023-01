Ein Blackout ist unwahrscheinlich

Die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden Stromausfalls ist in Deutschland gering. Denn die Stromversorgung hierzulande gehört zu den stabilsten in Europa. Im Mittel dauert ein Stromausfall in Deutschland rund zehn Minuten, in Heidelberg sogar nur halb so lange. Der Stadt zufolge ist die Versorgungssicherheit hier überdurchschnittlich hoch.

Die zunehmende Digitalisierung der Energielieferanten könnte jedoch zu einer Schwachstelle werden. So ist die Stromversorgung anfälliger für digitale Sabotagen wie Hackerangriffe oder Schadsoftware. Neben Sabotageversuchen können auch Umweltkatastrophen einen Blackout verursachen – wenn etwa starke Stürme, Hochwasser oder sehr viel Schnee die Infrastruktur beschädigen. Bisher gab es jedoch keine Naturereignisse oder Cyberattacken, die in Deutschland zu einem länger andauernden Stromausfall geführt haben.