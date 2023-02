Hintergrund Statement Entschuldigung Marco Goecke

Statement und Entschuldigung von Marco Goecke zum Vorfall am 11. Februar 2023 in der Staatsoper Hannover:

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gutzuheißende Aktion aufrichtig entschuldigen. Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war.

Dennoch möchte ich festhalten, dass es in dieser für das Theater schwierigen Nach-Coronazeit für alle Medien, auch das Feuilleton renommierter Printmedien, angebracht wäre, eine gewisse Form der destruktiven, verletzenden und den gesamten Kulturbetrieb schädigenden Berichterstattung zu überdenken. Hinter jeder Theaterproduktion stehen viele Menschen, die ihr Herzblut dafür geben. Gerade weil ich auch eine Person des öffentlichen Lebens bin, kann ich nicht alles schweigend hinnehmen. Aber ich gebe zu: Meine aus der nervlichen Belastung zweier kurz aufeinander folgenden Premieren (9.2. Den Haag, 11.2. Hannover) zu erklärende Attacke auf Frau Hüster hat, wie ich völlig einsehe, die Grenzen vertretbarer Formen des Nicht-Schweigens ohne Zweifel weit überschritten.

Zugleich möchte ich aber auf Folgendes hinweisen: In einer Zeit, die auf alles, was wir tun und sagen, so sensibel reagiert, muss sich auch die Kulturkritik – und dies ausdrücklich auch unter der unstrittigen Prämisse der Meinungs- und Pressefreiheit – die Frage stellen, wo sie die Grenze zur Beleidigung, Verunglimpfung der Werke, zum Mobbing, zum Versuch negativer Meinungsmache und zur Geschäftsschädigung verletzt.

Dies hat Frau Hüster, jedenfalls mir gegenüber (und manche, wenn auch nicht alle, Kollegen und Kolleginnen werden das bestätigen können), seit Jahren immer wieder auf mehr oder weniger subtile Weise mit ihren oft gehässigen Kritiken praktiziert. Ich bitte um Verzeihung dafür, dass mir letztlich der Kragen geplatzt ist. Ich bitte aber auch um ein gewisses Verständnis zumindest für die Gründe, aus denen dies geschehen ist."

Info: Veröffentlicht am 14. Februar 2023 auf www.nadjakadel.de