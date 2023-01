Die Special Olympics World Summer Games 2023 werden die 16. internationalen Sommerspiele von Special Olympics. Sie sollen vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden und werden das erste internationale Special-Olympics-Turnier auf deutschem Boden sein. Es werden etwa 7000 Teilnehmende aus über 170 Nationen erwartet. 216 sogenannte Host Towns werden dabei Special-Olympics-Delegationen aus aller Welt – von sechs bis 400 Mitgliedern stark – in Deutschland empfangen. Es ist das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik und soll ein neues Miteinander, Raum für Begegnungen weit über die World Games hinaus ermöglichen.