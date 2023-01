> Premiere des Theaterstücks "Extrawurst" am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen in der Carl-Orff-Schule sind am Sonntag, 29. Januar; Samstag, 4. Februar; Sonntag, 5. Februar; Samstag, 11. Februar; Sonntag, 12. Februar; Samstag, 25. Februar; Sonntag, 26. Februar; Samstag, 4. März; Sonntag, 5. März; Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März. Beginn ist samstags um 20 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 13 Euro, für Schüler und Studenten acht Euro. Der Kartenvorverkauf ist über www.ticketino.de als Selbstausdruck möglich oder bei der Buchhandlung Doll mit Vorverkaufsgebühr. Anfragen nach Restkarten über die telefonische Hotline 0151 / 17544885 sind immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn möglich. (bju)