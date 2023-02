Hintergrund Nußloch Umzug Extra

> Über Nußlocher Themen witzelten die "Freunde Schmutziger Donnerstag", kurz "Schmudos", mit ihrem Wagen: Sie hatten beobachtet, dass die örtliche Mitfahrbank nicht genutzt werde. 15 Mitglieder hatten den Wagen ebenso wie die vorausgeschickten "Autos" samt Schildern "Mitfahrer gesucht" in Dutzenden Arbeitsstunden gebaut. Neben auf der Bank sitzenden Gespenstern markierte ein Schild die Mitfahrbank, die mit "Maisbach" und "Rathaus" zwei Fahrtziele auswies. Zwei weitere Ziele – "Aral Tankstelle" und "Supermarkt Nord" – waren durchgestrichen: eine Anspielung auf die gerade abgerissene Tankstelle in der Hauptstraße und den im Januar per Bürgerentscheid abgelehnten Bau eines Supermarkts. (luw)