Lesung "Erfolgsfaktor Zufall"

> Prof. Dr. Christian Busch liest am Montag, den 6. März, ab 20.15 Uhr in der Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Hauptstraße 8 in Heidelberg.

> Anmeldung per E-Mail an hauptstrasse8@schmitt-hahn.de

> Das Buch "Erfolgsfaktor Zufall – Wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können" ist im Murmann-Verlag erschienen.