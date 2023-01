Der neueste "Avatar"-Film ist gerade in aller Munde. Hat "Avatar 2: The Way of Water" doch einiges an Geld verschlungen und hat doch kein Geringerer als James Cameron Regie geführt. Zehn Jahre hat es gedauert, bis eine Fortsetzung in die Kinos kam. Durch bahnbrechende Technik, viele Computereffekte und Kamera- und Motion-Capture-Verfahren sind die Kosten immens gestiegen. Rund 250 Millionen Dollar soll der Film gekostet haben. Die große Gefahr daran: dass das Geld nicht wieder zurück in die Kassen gespült wird. Kein Geringerer als der Regisseur selbst rechnete vor, dass der Film rund zwei Milliarden Dollar umsetzen müsse, damit er profitabel sei.

Florian Munz, Theaterleiter des Walldürner Kinos, ist sich sicher, dass das erwünschte Ergebnis erzielt wird. Seit Beginn der Pandemie sei "Avatar" bisher der erfolgreichste Film. Es gebe auch Prognosen, die sagen, dass dieses Wochenende das erfolgreichste Wochenende für den Film werde. "Normalerweise ist es eigentlich so, dass das erste Wochenende das stärkste ist. Bei "Avatar" steigern sich die Zahlen aber von Woche zu Woche."

Im Walldürner Kino startet der Film ebenfalls durch. "Der Film bricht gerade alle Rekorde. Erst ist jetzt schon unter den Top 10 der meistgesehenen Filme im Walldürner Kino."

Dass der dritte Teil der "Avatar"-Reihe nun bestätigt wurde, ist daher nicht überraschend. Eine Frage dabei bleibt aber noch: Werden bis dahin weitere zehn Jahre vergehen?

Die Zahlen des Walldürner Kinos unterschieden sich zu anderen Kinos. So sind gerade Filme für Kinder überdurchschnittlich gut besucht. Unter den Top 10 ist an vierter Stelle bereits ein Kinderfilm der "Frozen"-Reihe.

Was viele außerdem überraschen dürfte: Die Top 3 der meistgesehenen Filme in Walldürn sind deutsche Filme. An erster Stelle ist "Fack ju Goethe 2", an Platz zwei "Honig im Kopf" und an dritter Steller "Fack ju Goethe 3". ankf