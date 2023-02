Hintergrund Katholische Kirche

> Die Anzahl der Gläubigen nimmt auch in den katholischen Kirchengemeinden der Region Heidelberg ab. Dies lässt sich an Zahlen aus den größeren Städten und Gemeinden mit über 12.000 Einwohnern ablesen. 2013 gab es in Leimen 7571 Katholiken. Zehn Jahre später, 2023, sind es 6175. In Sandhausen sank die Zahl von 4238 auf 3535, in Nußloch von 3360 auf 2864, in Dossenheim von 4157 auf 3455. In Eppelheim gibt es keine Angabe dazu, wie viele Katholiken 2013 registriert waren. 2023 sind es 3559. Bei den Nachbargemeinden machten die Katholiken 2013 jeweils etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Danach hätte Eppelheim vor zehn Jahren rund 4450 Katholiken gehabt. Für Neckarsteinach waren weder aktuelle noch die Vergleichszahlen 2013 in Erfahrung zu bringen. In Hessen nennt Barbara Flößer für die Einheiten Überwald, Neckartal und Bad Wimpfen aktuell die Gesamtzahl von 3998 Katholiken. Für die Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz teilt Pfarrer Tobias Streit mit, 2022 seien 213 Katholiken aus der Kirche ausgetreten, aber auch sieben Menschen eingetreten. Streit: "Das hört sich klein an. Aber im Vergleich zur ganzen Erzdiözese sind es allein hier sieben von 160 insgesamt." Die Ermittlung der Anzahl der Katholiken gestaltete sich schwierig. Nicht alle Einwohnermeldeämter machten Angaben. Das Statistische Landesamt hat nur vom Zensus 2011 die landesweite Zahl von 3,92 Millionen Katholiken. Das Erzbistum Freiburg teilt mit, dass es derzeit 1,7 Millionen Katholiken zählt, Tendenz fallend. fhs