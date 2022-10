Der Kaffeemarkt weltweit

Rund 167 Millionen Säcke Kaffee à 60 Kilogramm werden jährlich weltweit geerntet. Umgesetzt werden 2022 voraussichtlich rund 390 Milliarden Euro. Und der Markt wächst weiter: Erwartet wird für 2025 ein Marktvolumen von 466,40 Milliarden Euro. Im Einzelhandel ist Nestlé dem Umsatz nach der größte Anbieter, hinzu kommen Jacobs Douwe Egberts (JDE), Keurig Dr Pepper, Tchibo, J.M. Smucker und Lavazza. Der wichtigste Kaffeemarkt sind die USA (Umsatz 2022 etwa 76 Milliarden Euro), gefolgt von Japan (35,92 Milliarden Euro). Deutschland liegt hier auf Rang fünf.

Kaffeemarkt in Deutschland: Hierzulande wird 2022 ein Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro erwartet. Bis 2025 soll er auf gut 21 Milliarden Euro steigen. Der Pro-Kopf-Konsum von Kaffee stieg 2021 dem Deutschen Kaffeeverband zufolge von 168 auf 169 Liter. Das entspricht rund 500 Millionen Tassen, die mehr getrunken wurden als 2020. Ein wesentlicher Treiber ist der sprunghaft gestiegene Konsum außerhalb der eigenen vier Wände: Von April bis Juni 2022 lag der Pro-Kopf-Verbrauch in der Gastronomie 56 Prozent über dem Konsum in 2021 und 21 Prozent über dem Level vor Corona im Jahr 2019.