Hintergrund Joachim Demke Leimen

"Lebensgefahr durch eine ,vergessene’ Ampel?" titelte die Rhein-Neckar-Zeitung im Dezember des vergangenen Jahres. Auch hier hatte sich Joachim Demke aus Leimen an die RNZ-Redaktion gewandt, nachdem seine Beschwerden an verschiedene Behörden nichts bewirkt hatten.

Offenbar ist eine Ampelschaltung am Fußgängerüberweg, der an der Haltestelle Georgi-Marktplatz in Leimen über die Rohrbacher Straße führt, noch auf die kürzeren Straßenbahnen der 50er Jahre ausgelegt. Wie Demke berichtet, springt nämlich oftmals die Ampel für Fußgänger auf Grün, ehe die Bahn in voller Länge passiert ist.

Für Menschen, die sich dabei aufgrund einer Sehbehinderung auf das akustische Signal der Ampel verlassen müssen, ist dies laut Demke lebensgefährlich.

Das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises konnte auf wiederholte Nachfrage der RNZ keine Erklärung für dieses Problem liefern und versprach, "sich auf Ursachenforschung zu begeben". Kurz nach Beginn der Recherchen der RNZ hatte Demke eine Einladung ins Leimener Rathaus erhalten. Bei dem Termin Ende Januar habe es hierzu noch keine Neuigkeiten gegeben. (luw)