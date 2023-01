Zu den wichtigsten Werken gehören neben den teils schon erwähnten der Stadtbrunnen von Eberhard Linke auf dem Kiliansplatz, der Theaterbrunnen von Gudrun Schreiner und die Orpheus-Bronzeplastik von Gunther Stilling, ebenfalls am Theaterplatz, die an die Synagoge erinnernde "Kuppel" von Bettina Bürkle an deren früherem Standort an der Allee und die mächtigen "Brückenköpfe" von Franz Bernhard an der Friedrich-Ebert-Brücke. Verbunden mit der Vergabe des Ernst Franz Vogelmann-Preises ist der Erwerb eines der Werke der Preisträger. Vor der Harmonie steht Richard Deacons "It’s Like A Rock" (2018), unübersehbar ist das "One Man House" von Thomas Schütte (2019) auf der Inselspitze, ebenso die orange-farbenen Schwimmkugeln ("Making Riples" ) auf dem Neckar, beim Wilhelmskanal. von Ayse Erkmen, Preisträgerin von 2020. Vom jüngst gekürten Preisträger Gregor Schneider soll das "Kinderzimmer" in Heilbronn verbleiben. Einen guten, wenn auch nicht top-aktuellen Überblick über die Kunst im öffentlichen Raum Heilbronns gibt es unter www.wikiwand.com/de/Skulpturen_in_Heilbronn (bfk)