Hintergrund Heidelberger Zimmertheater

> Das Heidelberger Zimmertheater ist das älteste Zimmertheater Deutschlands. Fünf junge Schauspieler gründeten es am 8. Januar 1950 – aus Liebe zum Theater und aus Notwendigkeit, denn damals gab es noch wenig Beschäftigungsmöglichkeiten für Schauspieler. Ihren ersten Spielraum fanden sie bei den Amerikanern im "Girl-Center" in der Weststadt. Der Einzug in die heutigen Räume in der Hauptstraße 118 erfolgte dann im Juni 1951.

> Die Intendanten blieben stets lange und prägten das Theater über viele Jahre. Der erste, Karl-Heinz Walther, beeindruckte als Schauspieler mit seinen leidenschaftlichen Darstellungen. 1961 übernahm Gillis van Rappard, der ebenfalls als Schauspieler faszinierte, aber auch als Regisseur herausragende Inszenierungen präsentierte. Diese Tradition setzte 1985 Ute Richter als Intendantin fort, die schon seit 1967 am Zimmertheater war. Im Mai 2021 nahm sie nach 54 Jahren Abschied, ihr Nachfolger ist Joosten Mindrup.

> Rund 300 Vorstellungen pro Jahr gibt es in dem kleinen Theatersaal mit seinen 93 Plätzen. Die Stücke werden monatelang gespielt, fast jeder Abend ist ausverkauft – die Auslastung liegt bei rund 98 Prozent.