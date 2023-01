> Baugebiete: Die Bauarbeiten an der Erweiterung des Baugebiets in Ballen-berg sollen im Monat Februar beginnen, daran anschließend werden die Arbeiten an der Erschließung des Baugebiets in Erlenbach fortgesetzt, die bis spätestens Mai beendet sein sollen.

> Wasserversorgung: Ebenfalls im Februar soll mit der Maßnahme zum "Anschluss der Wasserversorgung an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg begonnen werden.

> Hausarzt: Man sei weiterhin auf der Suche nach einem neuen Hausarzt in Ravenstein, so Bürgermeister Ralf Killian. Die Suche gestalte sich allerdings als "sehr schwierig". F