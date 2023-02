Hintergrund Geschichte des Kabaretts

> Auszug zur Geschichte des Kabaretts auf dessen Homepage: "Aufgrund einer Landeshymnen-Persiflage, als Leserbrief 1986 (Heilbronner Stimme) veröffentlicht, lässt der damalige Kultusminister Mayer-Vorfelder den Gymnasiallehrer (Theodor-Heuss-Gymnasium) Erhard Jöst von Aufsichtsbeamten überprüfen, ob sein Unterricht ,den Anforderungen von Landesverfassung, Schulgesetz und Lehrplan entspricht‘. In Folge dieser ,Staatsaktion‘ (Südwestpresse) kommt es zu einer Anfrage im baden-württembergischen Landtag und zur bundesweiten Berichterstattung in den Medien (,Des Lehrers Hymnen-Persiflage und ihre Folgen‘ und ,Der Minister und der Volksverhetzer‘ in der Stuttgarter Zeitung). Diese Realsatire gab den endgültigen Anstoß zur Kabarett-Gründung 1988." (bfk)