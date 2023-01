> Die Filmtage des Mittelmeeres zeigen im Karlstorkino Südstadt vom 25. Januar bis zum 5. Februar 22 Spiel- und Dokumentarfilme aus 15 Ländern. Die politischen und sozialen Krisen nach dem Arabischen Frühling, das schwierige Erbe von Diktatur und Unterdrückung sowie Korruption sind nur einige der Themen. Gespiegelt werden diese Verwerfungen oftmals in den Konflikten innerhalb von Familien. Das Politische wird privat; und die persönliche Geschichte ist nie ganz unpolitisch. Mehrere Filmemacherinnen und Filmemacher werden zu Gast sein, um mit dem Publikum zu diskutieren. Die Filme werden in der jeweiligen Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. Eröffnet wird die 37. Ausgabe des beliebten Festivals, das vom Montpellier-Haus in Kooperation mit dem Heidelberger Medienforum veranstaltet wird, an diesem Mittwoch mit dem griechischen Film "Apples" ("Mia") von Regisseur Christos Nikou. (nie)