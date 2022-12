> Als sehr schönes Feuerwerk hat auch Bürgermeister Herold Pfeifer Schmitts bisher letzte Aktion an Silvester 2019 in Erinnerung. Geärgert habe ihn aber, dass viele nicht darauf geachtet hätten und eigene Knaller zündeten: "Herr Schmitt musste leider eine halbe Stunde warten, weil sich vorher alle ihre eigenen Raketen gegenseitig zwischen die Füße geworfen haben." Dabei sei auch viel Pyrotechnik "unvorschriftsmäßig" abgebrannt worden, was er persönlich "gar nicht schön" fand. Und mit Blick auf den Feuerwerksverkauf im Einzelhandel fragt sich Pfeifer allgemein angesichts der aktuellen Krisen: "Wir müssen unsere Klimaschutzziele erreichen, alles wird teurer, alle müssen sparen – ich würde gern dazu aufrufen: Spart Euer Geld oder verwendet es sinnvoll." Viele würden beispielsweise über die hohen Spritpreise klagen: "Und dann sehe ich Sonderangebote im Supermarkt, dass 80 Sekunden Feuerwerk 140 Euro kosten..." luw