> Der Film der Krankenpflege-Azubis ist ebenso eindringlich in seiner Bildsprache wie professionell gemacht und viel zu schade, um nur einmal gezeigt zu werden. Er beweist, dass sich junge Menschen auch heute den Ereignissen und Folgen der Nazidiktatur stellen. Der reale Hintergrund bezieht auch das Schicksal von Karl Eugen Jooss ein, der ab 1936 erst stellvertretender, ab 1940 dann amtierender Anstaltsleiter am Weissenhof war. Jooss wehrte sich mutig und letztlich sogar erfolgreich dagegen, Weinsberg zu einer Sammelstelle für die Abtransporte der Aktion "T 4" zu machen, nachdem er deren Zielsetzung erkannt hatte. Während nach dem Krieg alte Nazis, darunter solche, mit denen es Jooss in seinen damaligen Bemühungen zu tun hatte, dank "alter Kameradschaften" auch in öffentlichen Positionen verbleiben konnten oder wiederbeschäftigt wurden, sollte Jooss 1945 von der US-amerikanischen Besatzungsmacht abgesetzt werden. Dem entzog er sich durch Suizid. (bfk)