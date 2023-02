Hintergrund Bloomaul-Orden Mannheim

> Der Bloomaul-Orden ist die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims. Sie hat ihren Namen nach dem Mannemer Bloomaul, einer Dialektbezeichnung für die "echten" Mannheimer, die Kurpfälzer Mundart sprechen und sich nicht scheuen, auch mal Tacheles zu reden. Die Auszeichnung wird an Persönlichkeiten vergeben, die Mannheim auf typische Art und Weise vertreten. Ein Bloomaul muss nicht zwangsläufig in Mannheim geboren sein, wie die Ernennung von Thomas Siffling zeigt. Der Bloomaul-Orden wird seit 1970 vergeben. Zu den Preisträgern gehören Prominente wie die 2017 verstorbene Sängerin Joy Fleming oder Comedian Bülent Ceylan, Politiker wie Helen Heberer (SPD), aber auch engagierte Bürger wie Dario Fontanella oder der Arzt Markus Fähnle – Sifflings Vorgänger. Die Verleihung findet traditionell am Fasnachtssonntag im Nationaltheater statt. oka