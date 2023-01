Antonio Ciccone ist in Obereisesheim bei Heilbronn aufgewachsen, wohin seine Eltern als Emigranten aus Irpinien in Süditalien ausgewandert waren, um in den NSU-Motorenwerken zu arbeiten. Geboren wurde er in Villanova del Battista, einer kleinen Gemeinde im süditalienischen Apennin.

Interesse: In Obereisesheim gab es viele Heimatvertriebene, auch im Freundeskreis seiner Eltern, was Ciccones Interesse an diesem Teil der baden-württembergischen Geschichte erklärt.

Ausbildung: Nach dem Abitur in Neckarsulm studierte er Volkswirtschaft in Freiburg, Konstanz und an der London School of Economics. An der Stanford University in Kalifornien folgte die Promotion.

Berufliche Stationen: Bevor er 2013 an die Universität Mannheim kam, unterrichtete Ciccone hauptsächlich an der University of California in Berkeley (1994–1998) und der Universität Pompeu Fabra in Barcelona (1998–2013). Er war außerdem Gastdozent an den Graduiertenschulen der Stanford University, der London School of Economics und der London Business School.

Forschung: Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Krieg sowie Demokratie. ste