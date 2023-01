> Alexander Rosen hat im April gleich zweimal Grund zum Feiern. Am 10. feiert der gebürtige Augsburger seinen 44. Geburtstag. Ach Tage zuvor gibt es bereits ein ganz besonderes Jubiläum für den zweifachen Familienvater zu feiern. Am 2. April 2013 nämlich wurde der jetzige "Direktor Profifußball", so Rosens offizielle Stellenbeschreibung, zum damaligen "Leiter Profifußball" ernannt. Damit ist der frühere Profi, der auch vier Jahre bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand, nach Augsburgs Stefan Reuter der dienstälteste Sportdirektor im deutschen Fußball-Oberhaus. Im vergangenen Juli hat Rosen seinen Vertrag bei der TSG bis zum Sommer 2025 verlängert. awi