Der bundesweite Vorlesetag am Freitag fand zum 21. Mal statt und stand in diesem Jahr unter dem Motto "Vorlesen schafft Zukunft". Er ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Nach Angaben der Veranstalter haben seit 2004 insgesamt über eine Million Menschen an den Vorlesetagen teilgenommen. Ziel sei es, Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern.