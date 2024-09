> Der Heidelberger Malteser-Wärmebus fährt seit 2021 mehrmals pro Woche den Hauptbahnhof und weitere Standorte an, um rund 50 bis 70 Bedürftige zu versorgen. Die Ehrenamtlichen bringen Tee, Kaffee und warme Mahlzeiten. Die Malteser verteilen auch Hygieneartikel: Seife, Shampoo, Creme und Deo. Außerdem haben sie saubere Kleider, Schlafsäcke und Isomatten dabei.

> Die Bollerwagen-Aktion ergänzt das Angebot des Heidelberger Malteser-Wärmebusses seit zwei Wochen. Alle vier bis sechs Wochen läuft ein Malteser-Team mit vier Bollerwagen durch die Altstadt, um Menschen in Not zu erreichen. Nun sucht das Team dringend weitere Helfer für den Winter. Mehr Infos per E-Mail an: waermebus.heidelberg@malteser.org. mio