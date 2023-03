Anreise: Gibraltar eignet sich für einen Tagesausflug. Wer mit dem Mietauto in Andalusien unterwegs ist, sollte es auf spanischer Seite abstellen. Parkplätze in Gibraltar sind rar und extrem teuer. Die Grenze liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Busbahnhof von La Linea entfernt und ist 24 Stunden am Tag geöffnet.

Einreise: Der Grenzübertritt ist problemlos möglich. Weiterhin genügt der Personalausweis als Dokument.

Übernachten: Auch hier besser eine Unterkunft auf spanischer Seite suchen, die Preise in der Kronkolonie sind wesentlicher höher.

Informationen: www.visitgibraltar.gi