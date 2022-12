Doha (dpa) - "Es ist kein fifty-fifty-Spiel, aber wir sind auch keine Außenseiter. Wir werden versuchen, gut zu sein", sagte Dalic in Doha. Nach dem 4:2 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale am Montag gegen Japan spielt der Vize-Weltmeister von 2018 am Freitag (16.00 Uhr) gegen die Brasilianer.

"Realistisch gesehen ist Brasilien die stärkste Nationalmannschaft bei dieser