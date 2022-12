Doha (dpa) - Argentinien gegen die Niederlande, da werden Erinnerungen an große Fußball-Spiele wach. Bei der WM in Katar ist es nun wieder so weit, im Viertelfinale an diesem Freitag (20.00 Uhr MEZ) im Lusail-Stadion.

Fünf Weltmeisterschafts-Begegnungen zwischen den Himmelblau-Weißen und Oranje gab es schon, nur eine davon in der Gruppenphase, 2006 war das - Lionel Messis erster