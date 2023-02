Eberbach. (pol/rl) Glücklicherweise rechtzeitig bemerkte die Fahrerin es rechtzeitig: Am linken Vorderreifen ihres grauen Renault Master waren alle fünf Radmuttern gelöst worden.

Sie hatte den Wagen auf einem Privatparkplatz in der Gütschowstraße geparkt und war am Mittwochmorgen damit losgefahren. Bei der Fahrt bemerkte die Fahrerin ein klopfendes Geräusch und hielt rechtzeitig an, sodass nichts Schlimmeres passierte.

Die Muttern sollen zwischen Dienstag, 12.30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, gelöst worden sein. Wer in dieser Zeit in der Gütschowstraße Personen gesehen hat, die sich an einem grauen Renault Master zu schaffen gemacht haben oder etwas anderes Verdächtiges beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9210-0 melden.

Ort des Geschehens

Ob dieser Vorfall mit der Serie ähnlicher Taten im Neckar-Odenwald-Kreis zu tun hat, ist unklar.